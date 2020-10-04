كاردينال في هونج كونج ينتقد خطط الفاتيكان لتجديد اتفاق مع الصين

انتقد الكاردينال، جوزيف تشن، الذي يتحدث عن آرائه بشكل صريح في هونج كونج، خطط الفاتيكان لتمديد اتفاق مثير للجدل مع الصين، يمنح الحزب الشيوعي هيمنة على شؤون الكاثوليك.

وفي مقابلة مع صحيفة "ناشونال كاثوليك ريجستر" أمس السبت، قال تشن، وهو أحد منتقدي الحزب الشيوعي الصيني، منذ فترة طويلة، إن الاتفاق مع الصين "سيصيب الكنيسة في مقتل".

وأضاف تشن: "نظرا لأن (هذا الاتفاق) سري، يمكن أن تستغله الحكومة في مطالبة الشعب بأي شيء باسم البابا".

كان اتفاق مدته عامين، قد تم التوقيع عليه في أكتوبر 2018، وشهد اعتماد البابا فرنسيس لسبعة أساقفة، معينين من الدولة، كان الكاثوليك التقليديون يعتبرونهم في السابق رجال دين منشقين.

ويدعو الاتفاق أيضا إلى تواصل أكبر بين الفاتيكان وبكين بشأن تعيين أساقفة في المستقبل، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وقال سكرتير الدولة، الكاردينال، بيترو بارولي مؤخرا إنه يعتزم تمديد الاتفاق، الذي من المقرر أن ينقضي هذا الشهر، طبقا لبوابة "فاتيكان نيوز" الإخبارية.

واتهم تشن الفاتيكان بدعم "الارتداد عن الدين" بالموافقة على تسجيل أساقفته لدى الرابطة الكاثوليكية الوطنية الصينية التي تديرها الدولة.

وطبقا لصحيفة "ناشونال كاثوليك ريجستر"، فقد انتقد تشن أيضا البابا فرنسيس بسبب صمته على الاضطهاد الديني في الصين والاضطرابات السياسية في هونج كونج.

ونقل عن تشن قوله "هذا الصمت رهيب. لقد فقدنا المصداقية مع شعبنا".