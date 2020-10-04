نفت الصحة العالمية، اليوم الأحد، قرب دخول العراق لمرحلة الوباء بفيروس كورونا الكامل، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء اليوم الأحد.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أدهم إسماعيل إن «المنظمة تنفي ما نشرته بعض وكالات الأنباء المختلفة عن قرب العراق من دخول مرحلة الوباء الكامل للبلاد»، مضيفًا أن «المنظمة تؤكد أن العراق في مرحلة انتشار مجتمعي للفيروس ومسيطر عليه تماما من الوزارة والدولة».

وأشار إلى أن «المنظمة تهيب بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما ينسب لها من تصريحات من شأنها إثارة الرعب بين أفراد الشعب».

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 3210 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظات، وتماثل 3817 حالة للشفاء، فيما سجلت وفاة 52 حالة.