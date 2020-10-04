أحمد أبو الغيط: دفع مصر للعملية السياسية في ليبيا جعل رياح الصدام تهدأ

أبو الغيط: منزعج بشدة لاستخدام أبناء سوريا كمرتزقة ضد أرمينيا



قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك تدخلات حادة في الشأن الليبي، مشيرًا إلى احتمالات وقوع صدام بين القوى الإقليمية على الأراضي الليبية.

وأضاف «أبو الغيط» خلال حواره لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن مصر تدخلت في الأزمة الليبية من خلال تحركين وهما مبادرة إعلان القاهرة، وتحديدها للخط الأحمر «سرت - الجفرة»، وبالتالي حققت مصر هذا القدر من الاستقرار في المواجهة.

وأشار إلى أن دفع مصر للعملية السياسية في ليبيا، من خلال تعاونها مع الأمم المتحدة وعدد من الدول بخصوص هذا الملف، قائلا إن هذه الخطوة جعلت رياح الصدام تهدأ.

وعبر عن أمله في أن تخفض رياح الصدام في ليبيا تمامًا، وتتحول إلى تفاهمات واتفاقيات يلتزم الأطراف كافة بتنفيذها، متابعًا أنه لو استقر الأمر فيما بين الليبيين على تسوية ما، فلا بد أن يُخرجوا المرتزقة والأطراف الأجنبية من أراضيهم.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن انزعاجه الشديد لاستخدام أبناء سوريا كمرتزقة في حرب أذربيجان ضد أرمينيا.