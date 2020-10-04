بدء استقبال طلبات اعتماد المحترفين لحضور الدورة الرابعة لمنصة الجونة السينمائية

سيحصل المحترفون المعتمدون في الصناعة على إمكانية الوصول إلى عروض أفلام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة التي تقام في الفترة من 23 وحتى 31 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى جلسات منطلق الجونة السينمائي، وحفلات توزيع الجوائز، بالإضافة إلى محاضرات جسر الجونة السينمائي، وحلقات نقاش وورش عمل يقدمها خبراء الصناعة الدوليون والإقليميون.تعد منصة الجونة السينمائية فعالية موجهة للصناعة تم إنشاؤها لتعزيز وتمكين المخرجين المصريين والعرب ومساعدتهم في العثور على الدعم الفني والمالي. تقدم منصة الجونة برنامجي منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يوفران فرص للتعلم والمشاركة.