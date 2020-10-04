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عمدة مدينة نيويورك: إغلاق المناطق الأكثر تضررا من كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 9:12 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 9:12 م

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو، اليوم الأحد، خطة لإغلاق الأنشطة غير الضرورية والمدارس في تسع مناطق بريدية في بروكلين وكوينز، حسبما ذكرت محطة "إن بي سي نيويورك" التليفزيونية المحلية.

وقال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي على الإنترنت إنها ستكون المرة الأولى التي تتراجع فيها المدينة عن إعادة فتح الاقتصاد منذ الربيع، عندما كانت نيويورك بؤرة لفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للموقع، سجلت الأحياء التسعة التي حددها دي بلاسيو معدل اختبار إيجابي بأكثر من ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع، في خضم قفزة في حالات الإصابة بكل من المدينة والولاية.

وقال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك إن المحليات بالولاية "لم تقم بدور فعال في تطبيق (القيود الصحية)"، وأضاف إن الولاية سوف تبدأ في تطبيق "إنفاذ صارم" للقيود.

ويتعين أن يوافق كومو على خطة دي بلاسيو قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

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