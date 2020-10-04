بومبيو يزور اليابان مع اختصار جولته في آسيا بسبب مرض ترامب

أعلنت الحكومة الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سوف يزور اليابان اعتبارا من اليوم الأحد، لكنه لن يتوجه إلى كوريا الجنوبية ومنغوليا كما كان مخططا سابقا، بعد دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشفى مصابا بفيروس كورونا.

وكان بومبيو، يخطط في البداية للسفر إلى الدول الثلاث في الفترة من اليوم الأحد إلى يوم الجمعة المقبل.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الأحد، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، قولها في بيان، إن بومبيو سوف يزور طوكيو حتى يوم الثلاثاء فقط.

وأضافت أن وزير الخارجية "يتوقع أن يسافر إلى آسيا مرة أخرى في أكتوبر الجاري، وسوف يعمل على إعادة جدولة الزيارات في تلك الجولة".

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي أعلن فيه ترامب في وقت مبكر من يوم الجمعة إنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا وتم نقله إلى المستشفى في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وتتزايد المخاوف بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي -74 عاما-.

وأشارت كيودو إلى أن زيارة بومبيو لليابان هي الأولى له منذ تولى رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا منصبه في 16 سبتمبر بعد تنحي سلفه شينزو آبي بسبب مرض مزمن.

وفي طوكيو، سوف يشارك بومبيو يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء خارجية أستراليا والهند واليابان، "الرباعي"، في خطوة يُنظر إليها على أنها تهدف لمجابهة النزعة العدوانية المتزايدة للصين في المنطقة.

وقال أورتاجاس، في البيان، إن اجتماع الرباعي "سوف يركز على القضايا الملحة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".