تقدم لجنة تقصى الحقائق المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برصد انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا، غدا الاثنين، تقريرا شفويا إلى المجلس، وذلك في إطار دورته العادية الخامسة والأربعين، والتي تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، على أن تقدم اللجنة تقريرا مكتوبا مفصلا إلى المجلس في دورته القادمة في مارس 2021.

جدير بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق المستقلة كان قد تم إنشاؤها من قبل المجلس الأممي في دورته في يونيو من العام الجاري، وتستمر ولايتها لعام واحد بهدف التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من قبل جميع الأطراف، منذ بداية عام 2016، وبهدف منع المزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان هناك وضمان المساءلة.