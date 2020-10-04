يترقب الأمريكيون، المناظرة الثانية من سلسلة المناظرات الرئاسية، الأربعاء المقبل، وذلك بمواجهة مايك بنس وكامالا هاريس المرشحان لمنصب نائب الرئيس.

وسادت بالمناظرة الماضية، أجواء من الفوضى والاتهامات المتبادلة بين ترامب وبايدن، ما جعل المتابعين في انتظار جو أكثر هدوءًا يُتاح من خلاله فرصة أكبر لتبين وجهات نظر المرشحين، وليس مجرد شتائم وسخرية من الخصم.

لكن حدث هام أربك كل تلك الترتيبات، بعد إعلان إصابة الرئيس ترامب بفيروس كورونا، ووضعه تحت عناية طبية فائقة بمستشفى "والتريد" العسكري؛ لتتجه الأنظار بشكل أكبر، نحو الحدث الذي أصبح الوحيد المؤكد ضمن فعاليات العملية الانتخابية، وفق ما ذكرت "التايمز" البريطانية.

• رئيسين مستقبلين

تؤكد "التايمز" بأن تلك المناظرة هي الأهم منذ عقود، إذ إن طرفاها يمثلان مستقبلًا كبيرًا للسياسة الأمريكية يتخطى منصب نائب الرئيس.

بحثًا عن علامات على رئيس محتمل في المستقبل، سيكون بايدن في الثامنة والسبعين من عمره يوم التنصيب، ليصبح أكبر شخص يتولى الرئاسة، قلة شديدة هم الذين يتوقعون منه أن يخدم أكثر من فترة واحدة في حالة فوزه، ما يضع السيدة هاريس -55 عاما- في مركز الصدارة في عام 2024، خلال المناظرات التمهيدية للحزب الديمقراطي العام الماضي.

الأمر ذاته بالنسبة لمايك بنس، والذي ظهر مسؤولًا عن فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض، وقد أشاد به بعض حكام الولايات لمقاربته الجادة تجاه الأزمة، لكن أُنتُقد لانضمامه في بعض الأحيان إلى جهود الرئيس للتقليل من شأن الوباء.

والسبب الأهم، هو طموح شخصي لازمه منذ أيام شبابه، بأن يصبح رئيسًا للبلاد، وذلك وفقًا مجلة" ذا أتلانتك" الأمريكية.

• التوقيت وخلفية النائبين تمنحها أهمية خاصة

يرى الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن نسبة المتابعة ستتوقف على الحالة الصحية التي سيستقر عليها الرئيس ترامب خلال اليومين المقبلين.

وصرح لـ"الشروق"، بأنه على عكس ذلك، سيكون المناظرة أهمية شديدة؛ لأن بنس بشكل كبير، سيكون قريبًا من تولي السلطة نيابة عن الرئيس، ما يجعل الأمريكيون في حاجة لتبين آرائه.

كذلك من الأمور المهمة، هي الخلفية الفكرية لكلا المرشحين والتي تعبر عن نقيضين بشكل كامل، فبنس هو مسيحي محافظ، وهاريس هي ممثلة للفكر الليبرالي بصورته الكاملة، ولكن من المتوقع رغم كل ذلك أن تكون المناظر في جو أهدأ بكثير من المناظرة الماضية "ترامب-بايدن"، وهو يعود بالفائدة على المتابع الذي لم يحدد قراره بعد بالتصويت لأي من المرشحين.

• ماذا يعني استمرار الوضع الصحي لترامب؟

يعتقد كامل السيد، أن هناك خطا فاصلا من الحالة الصحية، ستعلن من بعده نقل الصلاحيات لنائب الرئيس كإجراء دستوري، ولن يقف الأمر عند ذلك، فيتحمل بنس أعباء الحملة الانتخابية، ولكن لصالحه في هذه المرة، فينتظر حينها أن يُعلن مرشح على منصب الرئيس، ويختار الحزب الجمهوري أحد شخصياته لينافس على منصب النائب، مؤكدا أن تلك التوقعات ليست قريبة التحقق، لكنها مطروحة في كل الأحوال.

وبسؤاله هل سيكون استبدال ترامب بـ"بنس"، سيعزز من فرص الحزب الجمهوري في الفوز، أجاب بأن بنس يختلف بشكل كبير عن ترامب، فهو رجل تحركه إيدلوجيته الدينية بغض النظر عن السياسة، فدعم إسرائيل يأتي من هذا المنطلق وكثير من القضايا الأخرى. بينما ترامب فأنه يتمتع بكاريزما عالية ويضع في حسبانه المكاسب السياسية.

ويختتم تصريحاته قائلا: "على كل الأحوال فإن اتجاه بنس الفكري يجذب قطاع من الأمريكيين قد ساهموا في فوز ترامب المرة السابقة، وسيكونون خلفه في تلك المرة.