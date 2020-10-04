السوق السعودي يتراجع بأكثر من 100 نقطة لأول مرة منذ شهر

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أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 4ر1في المئة عند 8178 نقطة (- 117 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ نحو شهر، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2ر10 مليار ريال.(الدولار يساوي 75ر3ريال).

وشهدت الجلسة تراجعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهم "أرامكو السعودية" بنسبة 2% عند 10ر35 ريال، وتراجع سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" بنحو 1%.

وأغلق سهم "أسمنت نجران" عند 72ر17 ريال (- 6 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع 75ر0 ريال للسهم عن النصف الأول 2020.

وتراجعت أسهم "تهامة للإعلان" و"الباحة" و"عناية" و"الأسماك" و"أمانة للتأمين" بالنسبة القصوى.

في المقابل، ارتفع سهما "سلامة للتأمين" و"الخليجية العامة" بالنسبة القصوى، وأغلق سهم "أسمنت حائل" عند 54ر16 ريال (+2 %).

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق "الجزيرة ريت" بنسبة 5 % عند 94ر21ريال.