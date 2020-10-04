الاستخبارات العراقية: القبض على قيادي بتنظيم داعش ومعاونه بجنوب بغداد

ألقت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، القبض على مسؤول ما يسمى "بجهاز الاستخبارات في ولاية الفلوجة" في تنظيم (داعش) الإرهابي ومعاونه جنوب العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة، في بيان بثته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، "أن قوة أمنية من وكالة الاستخبارات متمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أبو سالم المولى أحد قادة تنظيم (داعش) الإرهابي، والذي يعمل تحت مسمى (مسؤول جهاز الاستخبارات في ولاية الفلوجة بداعش)، وشقيقه، الذي يعمل معاوناً له، وذلك بعد متابعتهما من قضاء الفلوجة إلى محافظة بغداد تحديداً في منطقة الدورة".

وأضافت الوكالة أنه من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهما بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.