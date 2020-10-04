التعليم العالي: طلاب الجامعات الحكومية يحصلون على منحة من الدولة بقيمة معينة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن كل طالب في جامعة حكومية يحصل على منحة من الدولة بقيمة معينة، نافيًا وجود ما يسمى بـ«التعليم المجاني».

وأضاف عبدالغفار خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الدولة ودافعي الضرائب يدفعون مقابل تعليم الطلاب بالجامعات الحكومية، موضحًا أن الجامعات الأهلية ليست هادفة للربح.

وأشار إلى أن الجامعات الدولية تعتمد على منح الطلاب شهادة دولية معتمدة من الجامعة الأم، قائلًا إنها تعمل على تقليل الغربة وتوفر عملة صعبة وتستقطب وافدين من الخارج.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة أصدرت قانونًا وتشريعًا لتنظيم عملها في مصر ومراجعته من الهيئات العالمية، متابعًا: «هناك أربع جامعات تعمل الآن بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم افتتاح أربع جامعات أخرى».

وذكر أن الجامعات الدولية تتيح الحصول على الخدمة والجودة التعليمية من مصر، مضيفًا: «جزء كبير من قرارنا محاول تقليل اغتراب المصريين واجتذاب طلاب وافدين، ورفع سقف المنافسة ما يرفع من قيمة التعليم بشكل عام».