 المكسيك: 4863 إصابة و388 وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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المكسيك: 4863 إصابة و388 وفاة جديدة بفيروس كورونا

رويترز
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 5:54 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 5:54 ص

أشارت بيانات وزارة الصحة المكسيكية إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 757953 حالة، وعدد الوفيات إلى 78880 حالة.

وأعلنت السلطات تسجيل 4863 إصابة جديدة إضافة إلى 388 وفاة، مرجحة أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم، ورابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وتعتبر أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.

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