سجلت شبه جزيرة أنتاركتيكا شمال القارة القطبية الجنوبية، أعلى متوسط درجات الحرارة السنوية خلال عام 2020؛ تزامنا مع درجات حرارة تكاد تكون غير مسبوقة بأجزاء متنوعة من العالم في دلالات سيئة على تفاقم ظاهرة الاحترار العالمي.

ونقلت "فرانس برس" عن دراسة لجامعة سانتياجو دشيلي التشيلية، أن درجات الحرارة في شبه الجزيرة بين شهري يناير وأغسطس تراوحت بين درجتين و3 درجات مئوية.

ويقول راؤول كورديرو، عالم المناخ التشيلي من الهيئة المختصة بشئون القارة القطبية، إن ذلك المتوسط الحراري يفوق المعتاد للقارة بدرجتين مئويتين، مضيفا أن درجات حرارة شبه جزيرة أنتاركتيكا لم تتخط الـ0 المئوي منذ 30 سنة.

ومن الغريب أن المتوسط الحراري للجزيرة اختلف تماما خلال الشهرين الماضيين -غير المحسوبان بالدراسة- إذ انخفضت درجة حرارة الجزيرة لناقص 16.8 مئوية، وهي درجة حرارة غير مسبوقة بالمنطقة.