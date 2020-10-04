اجتماع بين مجلسي إدارتي شركتي نيكسي وإس أي إيه الإيطاليتين لاعتماد الاندماج بينهما

من المقرر أن تعلن شركتا "نيكسي إس بي إيه" و"إس أي إيه إس بي إيه" الإيطاليتان اندماجهما، بعد أن يلتقي مجلسا إدارتي الشركتين اليوم الأحد للموافقة على اتفاق لإقامة واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في خدمات الدفع في أوروبا، طبقا لأشخاص على صلة بالقضية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وفي إطار الاتفاق، ستوافق شركة "نيكسي" على زيادة رأس المال للمساهمين بشركة "إس آي إيه"، مع عدم وجود عنصر نقدي، طبقا لما ذكرته صحيفة "ريبابليكا" في وقت سابق.

وسيكون لشركة "كاسا ديبوسيتي اي بريستيتي إس بي إيه" المستثمر الرئيسي لشركة "إس آي إيه" حوالي 25% من الكيان المدمج.

قد يتم الإعلان عن الاندماج سريعا قبل فتح الأسواق غدا الاثنين، طبقا لما ذكره الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم نظرا لأن المحادثات خاصة.