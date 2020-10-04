بدء البرنامج التدريبي لمديري المدارس الابتدائية بالوادي الجديد

قال الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن فعاليات البرنامج التدريبي الأول لمنظومة الصفوف الأولى لمديري المدارس الابتدائية، مستمرة وذلك بالتعاون مع وحدة الصفوف الأولى وإدارة التدريب بالمديرية.



يأتي ذلك في إطار أهمية وضرورة التدريبات المهنية للمعلمين، ودعم المنظومة التعليمية ورفع كفاءتها؛ لتحسين مستوى الآداء داخل المؤسسات التعليمية.



وأضاف محمد أنه لا بد من الاستفادة القصوى بجميع الإمكانات المتاحة، والعمل على حل المشكلات التي تواجه البعض طبقًا للقانون، دون التأثير على انتظام سير العملية التعليمية، بجانب ضرورة التكاتف والتعاون من الجميع فى ظل الأحداث الجارية بهدف مصلحة طلابنا.



وأشار إلى الاستماع لعدد من المقترحات والآراء المقدمة من مديري المدارس حول تطوير منظومة العمل، والتي سيتم النظر فى تطبيقها على أرض الواقع.