نائب رئيس جامعة الأزهر: حب الأوطان من الإيمان

أكد نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا الدكتور محمد أبو زيد الأمير أن حب الأوطان من الإيمان، انطلاقًا من قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): (والله إنك لأحب البلاد إليَّ، ولولا أن أهلك أخرجوني منكِ ما خرجت".



وقال نائب رئيس الجامعة -في كلمته اليوم الأحد خلال افتتاح احتفالية جامعة الأزهر بذكرى انتصارات أكتوبر، والتي عقدت تحت عنوان "هندسة الأرقام في حرب أكتوبر.. ودور الأزهر بها"- إن المصريين يضربون أروع الأمثلة في الانتماء وحب الأوطان والحفاظ عليها.



وأضاف الأمير أن "ما تشهده مصر من إنجازات في مختلف المجالات يستحق منا كل التقدير والاحترام والالتفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة".



وأكد الأمير أن المصريين جميعًا نسيج واحد، وقد تجسد ذلك واضحًا خلال حرب العزة والكرامة والصمود التي وقف خلالها المسلم والمسيحي جنبًا إلى جنب حتى تحقق النصر.



وفي ختام كلمته، أشاد نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا بالإنجازات التي تتحقق كل يوم في مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والتي تنشد جميعها رفعة الوطن ومصلحته.