يفتتح فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد معرض "نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري"، والذي تنظمه مكتبة القاهرة الكبرى، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير من خلال مشروع ذاكرة الكاريكاتير، وذلك في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بأرض الأوبرا وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، وعدد كبير من قيادات العمل الثقافي.

ويتضمن المعرض مجموعة من لوحات الكاريكاتير التي وثقت نصر أكتوبر عبر رسومات كاريكاتيرية لفنانين من أجيال مختلفة في الصحف والمجلات المصرية.