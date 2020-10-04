 اليوم.. افتتاح معرض نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري - بوابة الشروق
الأحد 4 أكتوبر 2020 3:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

اليوم.. افتتاح معرض نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري


نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 3:18 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 3:18 م

يفتتح فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد معرض "نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري"، والذي تنظمه مكتبة القاهرة الكبرى، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير من خلال مشروع ذاكرة الكاريكاتير، وذلك في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بأرض الأوبرا وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، وعدد كبير من قيادات العمل الثقافي.

ويتضمن المعرض مجموعة من لوحات الكاريكاتير التي وثقت نصر أكتوبر عبر رسومات كاريكاتيرية لفنانين من أجيال مختلفة في الصحف والمجلات المصرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك