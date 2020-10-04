السعودية تطرح غدا فئة الخمسة ريالات المصنوعة من مادة البوليمر

تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" طرح فئة 5 ريالات من العملة السعودية المصنوعة من مادة البوليمر، وبدء تداولها اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وأوضحت مؤسسة النقد -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس اليوم الأحد- أنه روعي في تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر؛ لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها المتداولة حالياً والمصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة، مشيرة إلى أنه سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة وذلك جنباً إلى جنب مع فئة الخمسة ريالات المتداولة حالياً، وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت "ساما" طباعة فئة الخمسة ريالات الجديدة وَفْق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة من مادة البوليمر، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة، لافتة إلى أن تصميم هذه الفئة تضمن على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي، إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة 2030، فيما تضمن ظهر الورقة صورة منظر لزهور برية من المملكة.