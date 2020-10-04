 عكاظ: السعودية تقف على مسافة واحدة من كل أطياف الشعب السوداني - بوابة الشروق
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عكاظ: السعودية تقف على مسافة واحدة من كل أطياف الشعب السوداني

علم السعودية
علم السعودية
الرياض - أ ش أ:
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 9:57 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 9:57 ص

رأت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن المواقف والأحداث العديدة أثبتت التزام الرياض بالوقوف على مسافة واحدة، وعلى مقربة من كل أطياف الشعب السوداني، ومؤازرتها لهم لصناعة مستقبل جديد بالبلد العربي الأصيل، قائم على صناعة مستقبل مشرق يتجاوز الماضي، وعلى أسس التعايش السلمي المشترك، والعدالة، وتكافؤ الفرص.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الأحد، بعنوان (إلى جوار السودان)- تعكس مشاركة المملكة العربية السعودية في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام، وتضامنها ووقوفها إلى جوار الشعب السوداني الشقيق، وعزمها الاستمرار في دعمه؛ لتحقيق طموحاته وآماله الكبيرة، مشيرة إلى أن الجهود السعودية مع الشركاء الإقليميين في سبيل الوصول إلى السلام، تؤكد النهج السعودي الداعي إلى السلام، وإعمار الأوطان، والحفاظ على حياة الإنسان، والمساهمة في تنمية الدول العربية؛ لتصل إلى مكانتها التي تستحق حول العالم.


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