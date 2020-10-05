نور الدين: كفر الشيخ تتميز بمشروعات طموحة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تتميز بالعديد من المناطق السياحية، سواء السياحة الدينية أو المناطق الأثرية الفرعونية واليونانية والإسلامية، بالإضافة إلى أن نهر النيل يمر بقرى 3 مدن، ويمتد البحر المتوسط في أرض المحافظة بطول 118 كيلو.



وأضاف نور الدين "لدينا تل الفراعين وما تضمه من آثار فرعونية، ومدينة فوة الأثرية، والتي تضم 365 مسجداً، إضافة لتميزها بصناعة الجوبلان والكليم والسجاد، ومسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، ومسجد العارف بالله طلحة التلمساني، والعارف بالله أبو غنام البيلي، بالإضافة لكنيسة السيدة العذراء بسخا"، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بمسار العائلة المقدسة، وما شهدته منطقة سخا من زيارة العائلة المقدسة والإقامة بها أسبوعاً، لذلك وضعت الكنيسة ضمن زيارات وفد الفاتيكان.



وأوضح أن المحافظة تتميز بمصيف العائلات ببلطيم، ومصيف اليوم الواحد بمطوبس، وحديقة الحيوان، وفي انتظار افتتاح متحف كفر الشيخ القومي، الذي انتظره أهالي المحافظة على مدار حوالي 20 سنة، كما شهدت المحافظة خلال 6 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، إقامة مشروعات قومية طموحة، لفتت لها أنظار العالم، نظراً للاهتمام الكبير من القيادة السياسية، مثل مزرعة غليون السمكية ومحطة كهرباء البرلس، وجاري إقامة مشروع الرمال السوداء، ومتحف كفر الشيخ، بالإضافة إلى قطاع الصحة وما تشهده من تطوير وإقامة مستشفيات تضاهي المستشفيات الخاصة بالقاهرة.



الجدير بالذكر أن متحف كفر الشيخ يقع على مساحة 6 آلاف و700 متر، ويضم أقساماً للعرض المتحفي، بالإضافة إلى ثلاث قاعات عرض متنوعة موضوعياً وتاريخياً منها "قاعة بوتو" وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة، ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م، والقاعة الثانية الكبرى وهي "قاعة العرض الرئيسية"، والقاعة الثالثة وهي "قاعة العرض الدوري" ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير، وهذا بالإضافة إلى "قاعة التهيئة المرئية والندوات العلمية" لتقديم بانوراما مرئية سينمائية متكاملة عن تاريخ كفر الشيخ والعرض المتحفي والقطع المعروضة بقاعات المتحف.