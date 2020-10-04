 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يصدر الجزء الـ47 من موسوعة الفقه الإسلامي - بوابة الشروق
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المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يصدر الجزء الـ47 من موسوعة الفقه الإسلامي

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
أ ش أ
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 10:23 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 10:23 م
اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، الجزء السابع والأربعين من موسوعة الفقه الإسلامي، والذي يضم اثنين وعشرين مصطلحًا فقهيًّا وأصوليًّا.

ووجه وزير الأوقاف بسرعة طباعة هذا الجزء، وأي أجزاء أخرى تكون قد نفدت من هذه الموسوعة الرصينة؛ خدمةً للدراسات الفقهية والأصولية.

جدير بالذكر أن هذه الموسوعة تصدر عن الإدارة المركزية للسيرة والسنة ولجنة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد علي طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وإعداد باحثي الإدارة المركزية للسيرة والسنة، تحت إشراف وزير الأوقاف.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتفعيل وتثمين دور المرأة في المجتمع، انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول لدورة الواعظات حول فقه اللغة العربية وآدابها لتنمية المهارات اللغوية والأسلوبية لديهن، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عبر برنامج (Zoom)، حيث حاضر في فعاليات اليوم الأول كل من: الدكتور أحمد درويش الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب بجامعة حلوان، والدكتور أحمد سلامة أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة حلوان.

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