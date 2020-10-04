تستعد وزارة النقل لافتتاح محور قوص على نهر النيل بمحافظة قنا، خلال الفترة المقبلة، بعد أن بلغت نسبة تنفيذه حوالي 98.5%، لربط الطريق الصحراوي الشرقي مع الصحراوي الغربي مرورًا بالطريق الزراعي شمال المدينة.

ويبلغ طول محور قوص 19 كيلومترًا وعرض 21 مترًا، بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه، ويشمل 30 عملًا صناعيًا عبارة عن 15 نفقًا و15 كوبري منها 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع الطريق الصحراوي الشرقي ونهر النيل وترعة الكلابية بالطريق الزراعي القاهرة/أسوان والطريق الزراعي الغربي والسكة الحديد والطريق الصحراوي الغربي.

ويساهم المحور الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 1.521 مليار جنيه، في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة، وكذا الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية التي تنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

كما يساعد المحور على تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل.

وتنفذ وزارة النقل 13 محورًا في صعيد مصر، بتكلفة إجمالية قدرها 19 مليار جنيه، ضمن مجهودات الدولة للاهتمام بتنمية الصعيد، تم الانتهاء من تنفيذ 3 محاور منها هي "بني مزار وطما وجرجا"، ويجري العمل لاستكمال تنفيذ 9 آخرين في نفس التوقيت وهي محاور "عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان – الفشن - أبو تيج".