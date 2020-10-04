الشرطة الألمانية تحقق في واقعة اكتشاف عبوة ناسفة داخل قطار

تواصل الشرطة الألمانية تحقيقاتها لكشف ملابسات واقعة العثور على عبوة ناسفة محتملة، في قطار بإحدى المحطات في مدينة كولونيا غربي البلاد، أمس السبت.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، اليوم الأحد، إنه لم يتم معرفة شيء على وجه الدقة بعد، "ونحن نحاول أن نحدد كل شيء يتعلق بالمتسبب في هذه الواقعة"، مشيرة إلى أن التحقيقات تسير في كل الاتجاهات، وأن من بين ذلك تحليل صور المراقبة بالفيديو في المحطات والقطارات.

كان عامل نظافة في إحدى ساحات المحطة، قد عثر على الجسم المريب داخل القطار مساء أول أمس الجمعة، ويحتوي هذا الجسم على مسامير وكمية قليلة من مسحوق أسود.

وكان خبراء من مكتب مكافحة الجريمة في ولاية شمال الراين ويستفاليا، قد تأكدوا بعد ظهر أمس أن هذا الجسم "غير قابل للاشتعال"، وقال متحدث باسم الشرطة إنه ليس هناك "خطر حاد منه".

وتوقع الخبراء أنه حتى لو تم إشعال العبوة كانت المسامير ستتطاير فقط إلى عدة سنتيمترات قليلة.

وقام متخصصون من الشرطة الاتحادية بتمشيط المنطقة حول محطة دويتسرفلد، أمس باستخدام أكثر من 20 كلبًا مدربًا على اكتشاف المتفجرات، كما قاموا بتفتيش 27 قطارًا رابضًا آخر، لكنهم لم يعثروا على أجسام غريبة أخرى.

ولا يزال من غير الواضح كيف وصل الخليط بدائي الصنع إلى القطار المحلي، الذي توجه يوم الجمعة من جومرسباخ إلى كولونيا، ثم ربض في مستودع المحطة، وربما تم إيداع حزمة المسامير أثناء الرحلة أو في المحطة الأخيرة للقطار.