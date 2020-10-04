قال الدكتور وجدي أمين، مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، وعضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد، إنه سيتم تعديل بروتوكول العلاج الخاص بمصابي فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وذلك لإضافة بعض الأدوية التي تخص الفيروسات الموسمية التي تظهر خلال فصلي الخريف والشتاء.

وأضاف أمين -في تصريحات لـ"الشروق"- أن البروتوكول تضمن من قبل إضافة الأدوية الخاصة بعلاج هذه الفيروسات، ولكن تم وقفها عند دخول فصل الصيف، ولكن مع استمرار الفيروس سيتم تعديله ليشمل هذه الأدوية التي لابد منها خلال فصل الشتاء.