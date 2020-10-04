قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه كان يتمشى رفقة أحمد ماهر وزير الخارجية الأسبق في التاسعة من صباح السادس من أكتوبر عام 1973، مشيرًا إلى أنه والأخير كانا صديقين لصيقين.

وأضاف «أبو الغيط» خلال حواره لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن السفير عثمان نوري، مساعد مستشار الأمن القومي حينها طلب منه قبل موعد حرب أكتوبر بأسبوع، طباعة الأسماء الكودية لكل قادة الدولة في ذلك الوقت، لافتًا إلى أن اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات الكودي كان عباس بن فرناس.

وأشار إلى أنه لا يتذكر بقية الأسماء الكودية للقادة؛ لأنها كانت أسرار ولا يحتفظ بها في أوراق، متابعًا أنه تم التشديد عليه أن يطبعها بنفسه نظرًا لسريتها وأهميتها.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأسماء الكودية في ذلك الوقت كان لها بعدًا عربيًا وإسلاميًا.