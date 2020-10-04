قوات عراقية تنفذ إنزالا جويا لمطاردة داعش في عمق الصحراء الغربية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، أن قوات عسكرية محمولة جوا نفذت عملية إنزال جوي لملاحقة عناصر تنظيم داعش في عمق الصحراء الغربية في محافظة الأنبار غربي العراق.

وأوضح بيان لخلية الأعلام الأمني استنادا لمعلومات "استخباراتية عن تواجد لعصابات داعش في مناطق الجنوب الشرقي قاطع قيادة عمليات الأنبار، تمكنت قوة محمولة جوا وأخرى ميدانية من تدمير عجلتين لعصابات داعش في عمق الصحراء الغربية".

وذكر أن قيادة عمليات الأنبار تمكنت من العثور على مخبأ للأسلحة جنوبي قضاء الرطبة أقصى غربي العراق احتوى على حاوية مدفونة تحت الأرض بداخلها خمسة صواريخ نوع كاتيوشا و8 قواعد صواريخ محلية الصنع وقذائف هاون وتم تفجير المخبأ.