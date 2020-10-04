 أبو الغيط: أوباما لم يكن لديه فهم عميق بأوضاع الإقليم بسبب ما فعله أثناء الربيع التدميري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو الغيط: أوباما لم يكن لديه فهم عميق بأوضاع الإقليم بسبب ما فعله أثناء الربيع التدميري

أوباما
أوباما
هدى أمين
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 12:51 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 12:51 ص

انتقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وقال «أبو الغيط» خلال حواره لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إنه لا يرى في أوباما شخصية لها فهم عميق في أوضاع الإقليم العربي، نتيجة لما فعله في هذا الإقليم أثناء ما يسمى بالربيع التدميري في 2011، بحسب تعبيره.

وذكر أن أوباما صدق على موقف أمريكي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلًا إن هذا الموقف كان تطورًا جيدًا للغاية، ولكنه أتى قبل مغادرة الرئيس الأمريكي السابق للسلطة بـ28 يوما.

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