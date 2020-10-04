أمريكا «غاضبة» من الاعتقالات بين متظاهري هونج كونج في اليوم الوطني للصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت الولايات المتحدة يوم السبت عن غضبها من اعتقال عشرات المتظاهرين في هونج كونج خلال المظاهرات التي اندلعت احتجاجا على اليوم الوطني للصين الأسبوع لماضي.

ويستخدم البعض عطلة الأول من أكتوبر كيوم للتحرك للتعبير عن المظالم ضد حكم بكين للمستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان اورتاجس في بيان يوم السبت "نشعر بالغضب إزاء الاعتقال التعسفي الذي قامت به حكومة هونج كونج لأكثر من 80 شخصا في الأول من أكتوبر".

وتابعت "نحن نأسف لاستمرار السلطات المحلية في استخدام إنفاذ القانون لأغراض سياسية، وهو ما يتعارض مع الحفاظ على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع وحرية التعبير".

ورفضت شرطة هونج كونج طلب منظمات المجتمع المدني لتنظيم مسيرتها السنوية في انحاء جزيرة هونج كونج.

يشار إلى أن التجمعات التي تضم أكثر من أربعة أشخاص محظورة بسبب القيود المحلية المتعلقة بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من التحذيرات، تجمعت مجموعات صغيرة من المتظاهرين يوم الخميس .. وتم نشر حوالي 6 آلاف ضابط شرطة تحسبا للاحتجاجات، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وأفاد راديو وتلفزيون هونج كونج بأن الشرطة قالت إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 86 شخصا.

وفي حال إدانتهم، فقد يواجه المتظاهرون المعتقلون ما يصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بموجب قوانين النظام العام في هونج كونج.

وقالت وزارة الخارجية إن الاعتقالات تؤكد "تفكيك بكين الكامل" لمبدأ الدولة الواحدة ونظامان الذي تعهدت الصين بالتمسك به للحفاظ على الحكم الذاتي لهونج كونج.

وطرحت بكين قانونا شاملاً للأمن القومي لهونج كونج في حزيران/يونيو. وقوبل القانون بانتقادات دولية واسعة باعتباره محاولة لقمع المعارضة.