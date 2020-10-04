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الجزائر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 6:51 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 6:51 م
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 52 ألفًا و136 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، اليوم الأحد، كشفت الصحة الجزائرية عن تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1760.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 96 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 36 ألفًا و578.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم، بسبب فيروس كورونا، اليوم الأحد، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 34 مليون إصابة.

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