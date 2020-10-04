مسلح يطلق النار على مجموعة من مؤيدي ترامب في ولاية أوهايو الأمريكية

أعلنت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية، أنها تبحث عن رجل فتح النار على موكب سيارات مؤيد للرئيس دونالد ترامب، صباح يوم أمس السبت، عبر نافذ سيارته.

وتحقق الشرطة في هيلارد، إحدى ضواحي عاصمة كولومبوس عاصمة ولاية أوهايو، في إطلاق النار الذي ورد أنه وقع قبل الساعة 11 صباحا بقليل، وفقا لموقع "سبوتنيك" الإخباري.

يعتقد أن مطلق النار كان أحد المشاركين في العرض، لكن لم يتم القبض عليه بعد، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

​وقالت أندريا ليتشفيلد، ضابط الإعلام في شرطة هيلارد، إن الضباط استجابوا لنداء إطلاق النار حوالي الساعة 10:40 صباحا، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كان التجمع وإطلاق النار مرتبطين ببعضهما.

وأكدت ليتشفيلد أنه لم يصب أحد في حادثة أمس السبت، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل حول ما إذا كان أي شخص في السيارة التي تم إطلاق النار عليها.