هونج كونج تنتقد التصريحات الأمريكية بشأن اعتقالات عطلة اليوم الوطني

قالت حكومة هونج كونج، في بيان لها مساء اليوم الأحد، إنها تعرب "بشدة عن أسفها ومعارضتها" للتصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاعتقالات التي شهدتها المدينة في عطلة العيد الوطني في الأول من أكتوبر.

ويشار إلى أن البعض يستغل عطلة الأول من أكتوبر، كيوم للتحرك والتعبير عن المظالم ضد حكم بكين للمستعمرة البريطانية السابقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن حكومة هونج كونج قولها في البيان، إن الاعتقالات "قانونية وضرورية".

وجاء في البيان أن كبار المسؤولين الأمريكيين "استمروا في تبني معايير مزدوجة، في التعبير عن تعليقات غير مسؤولة تماما بشأن إجراءات إنفاذ القانون في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية".

وكانت الولايات المتحدة أعربت أمس السبت عن غضبها من اعتقال عشرات المتظاهرين في هونج كونج خلال المظاهرات التي اندلعت احتجاجا على اليوم الوطني للصين الأسبوع الماضي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان اورتاجس في بيان أمس السبت: "نشعر بالغضب إزاء الاعتقال التعسفي الذي قامت به حكومة هونج كونج لأكثر من 80 شخصا في الأول من أكتوبر"، مضيفة: "نأسف لاستمرار السلطات المحلية في استخدام إنفاذ القانون لأغراض سياسية، وهو ما يتعارض مع الحفاظ على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع وحرية التعبير".

وكانت بكين طرحت قانونا شاملاً للأمن القومي لهونج كونج في يونيو الماضي. وقوبل القانون بانتقادات دولية واسعة باعتباره محاولة لقمع المعارضة.