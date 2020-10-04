جامعة طنطا تواصل الكشف على الطلاب الجدد

أجرى الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، جولة ميدانية تفقد خلالها مقر الكشف الطبي لطلاب جامعة طنطا المستجدين بالإدارة الطبية بمجمع الكليات بسبرباى؛ لمتابعة انتظام سير إجراءات توقيع الكشف الطبي على الطلبة والطالبات الملتحقين بالجامعة في العام الجامعي الجديد 2020/2021، وذلك للطلاب الجدد بكلية التجارة.

وقال مبارك إن الجامعة تواصل توقيع الكشف الطبي على الطلاب المرشحين لكلية الآداب، وإنه تم تقسيم الطلاب كإجراء احترازي وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الجامعة، وذلك منعًا لتكدس الطلاب وحفاظاً على سلامتهم.

وأشاد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة والأمان للطلاب حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامة، والتعقيم أثناء الدخول.