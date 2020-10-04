العراق والبحرين يبحثان عددا من القضايا المشتركة

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، عددا من القضايا المُشترَكة بين البلدين، وأهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي بما يرقى إلى تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأعرب الوزير العراقي- خلال اتصال هاتفي، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية- عن شكره لمواقف البحرين الداعمة للعراق، وتفهم بلاده للإجراءات الصحية المتخذة في مواجهة الجائحة الفيروسية من الجانب البحريني.

من جهته، أشار الوزير البحريني للقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين، والمباحثات التي جرت حول وضع المنطقة والعراق، معربا عن دعم حكومته للعراق، والخطوات التي اتخذتها لبسط الأمن، مبينا إجراءات الحكومة البحرينية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد للسيطرة على انتشاره، ومنها تحديد السفر للمواطنين.