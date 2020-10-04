ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بثنائية في ليفانتي

ارتقى ريال مدريد لصدارة ترتيب الدوري الإسباني بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه ليفانتي اليوم الأحد في المرحلة الخامسة من المسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ديبورتيفو ألافيس على ضيفه أتلتيك بلباو 1 / صفر، وأوساسونا على ضيفه سلتا فيجو 2 / صفر.

وارتفع رصيد ريال مدريد (حامل اللقب)، إلى عشر نقاط في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ريال بيتيس، علما بأن الفريق الملكي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، مقابل فوز وحيد، عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل للريال في الدقيقة 16، فيما أضاف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، واصل الريال صحوته في البطولة، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة، معوضا بدايته الباهتة التي شهدت تعادله بدون أهداف مع مضيفه ريال سوسييداد.

من ناحية أخرى، استعاد أوساسونا اتزانه في البطولة بعد هزيمتين متتاليتين، وحقق فوزا ثمينا 2 / صفر على سلتا فيجو في وقت سابق اليوم.

ورفع أوساسونا رصيده إلى ست نقاط من أربع مباريات وتجمد رصيد سلتا فيجو عند خمس نقاط من خمس مباريات حيث مني الفريق اليوم بالهزيمة الثانية على التوالي.

وسجل فاكوندو رونكاليا وجوناثان كاييري هدفي المباراة في الدقيقتين 23 و76 .

وحقق ديبورتيفو ألافيس انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم بالتغلب على أتلتيك بلباو بهدف نظيف سجله رودريجو إلي في الدقيقة 74 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وحافظ ألافيس على تقدمه حتى نهاية المباراة رغم طرد لاعبه روبن دوارتي في الدقيقة 86 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ورفع ألافيس رصيده إلى أربع نقاط ليترك قاع جدول المسابقة وتجمد رصيد بلباو عند ثلاث نقاط ليتراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير.

بدأت مباراة ليفانتي وريال مدريد باستحواذ متبادل على الكرة، قبل أن تأتي المبادرة من ليفانتي، الذي أطلق لاعبه خوسيه لويس موراليس تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وسرعان ما كثف الريال هجومه وفرض سيطرته على اللقاء، لتشهد الدقيقة 16 هدفا للفريق الملكي عن طريق فينيسيوس جونيور، الذي تابع ركلة ركنية من الناحية اليمنى نفذها لوكا مودريتش، أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة، لتصل الكرة للجناح البرازيلي، الخالي من الرقابة، الذي هيأها لنفسه وسدد من داخل المنطقة بقدمه اليمنى، واضعا الكرةعلى يسار ايتور فيرنانديز حارس مرمى ليفانتي وتعانق الشباك.

وحاول الريال استغلال حالة الارتباك التي عانى منها لاعبو ليفانتي عقب هدف فينيسيوس، وواصل نشاطه الهجومي لكن محاولاته خلت من الخطورة الحقيقية.

وبمرور الوقت، استعاد ليفانتي اتزانه من جديد وعاد لمبادلة الريال الهجمات، حيث أضاع لاعبه نيكولا فوكيفيتش فرصة محققة للتعادل في الدقيقة 29، حينما تابع ركلة ركنية من الناحية اليسرى، ليسدد ضربة رأس ولكنها ارتطمت بالعارضة.

ورد الريال بهجمة سريعة في الدقيقة التالية عن طريق كريم بنزيمة، الذي انطلق بالكرة من منتصف الملعب، حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، لكن تسديدته ارتطمت في الدفاع لتذهب الكرة لركلة ركنية لم تستغل.

وأضاع بنزيما فرصة أخرى للريال في الدقيقة 35، حيث تابع تمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن طريق كاسيميرو، ليسدد ضربة رأس لكنها لم تكن متقنة لتعلو العارضة بقليل.

في المقابل، أضاع ليفانتي فرصة أخرى في الدقيقة 42، حيث أرسل كارلوس كليرك كرة عرضية من الناحية اليسرى، لكنها مرت بغرابة شديدة من موراليس وروجر لتذهب الكرة لركلة مرمى لمصلحة الريال، وينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض 1 / صفر.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من جانب الريال، الذي أهدر فرصة تعزيز النتيجة أكثر من مرة، حيث كانت البداية في الدقيقة 51 عن طريق بنزيمة، الذي سدد من داخل المنطقة في حراسة الدفاع، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيسر مباشرة.

وأضاع فينيسيوس جونيور فرصة أخرى مؤكدة في الدقيقة 53، حيث تابع تمريرة بينية من ماركو أسينسيو، انفرد على إثرها بالمرمى، ولكنه وضع الكرة برعونة بجوار القائم الأيمن.

وواصل الريال مسلسل إهدار الفرص في الدقيقة 55 عن طريق فينيسيوس أيضا، الذي تلقى تمريرة عرضية من الجانب الأيسر من خلال بنزيمة، لكنه سدد بغرابة شديدة بعيدة عن القائم الأيمن، رغم ابتعاده بفارق خطوات فقط عن المرمى.

وكاد العقاب أن يأتي من جانب ليفانتي في الدقيقة 58، حيث انطلق لاعبه إنيس بردهي بالكرة من منتصف الملعب، قبل أن يطلق قذيفة مدوية من خارج المنطقة، لكنه وضع الكرة في منتصف المرمى، ليبعدها البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الريال، بقبضتي يديه.

وأنقذ كورتوا الريال من تلقي هدف التعادل مرة أخرى في الدقيقة 59، بعدما تصدى ببراعة لتسديدة أخرى من خارج المنطقة من موراليس، غيرت اتجاهها بعدما ارتطمت بالدفاع، لكنه أبعد الكرة بقدمه.

وسجل سيرجيو راموس هدفا ثانيا للريال في الدقيقة 67، بعدما سدد ضربة رأس من متابعة لركلة حرة نفذها لوكا مودريتش عرضية من الناحية اليسرى، لكن سرعان ما ألغى حكم المباراة الهدف، بسبب قيام قائد الريال بدفع أحد مدافعي ليفانتي قبل إحرازه الهدف.

وفرض ليفانتي هيمنته الكاملة على اللقاء خلال ربع الساعة الأخيرة، الذي شهد أكثر من فرصة محققة لأصحاب الأرض.

وأضاع كارلوس كليرك فرصة مؤكدة لليفانتي في الدقيقة 77، عندما تلقى تمريرة بينية من بردهي، ليجد نفسه منفردا بكورتوا، الذي تصدى للكرة ببراعة، بعدما خرج من مرماه لملاقاته، لتصل الكرة مجددا لكليرك، الذي أرسل عرضية من الناحية اليسرى إلى جونزالو ميليرو، الذي سدد ضربة رأس غير متقنة، ذهبت فوق العارضة.

واصل كورتوا تألقه بعدما تصدى لقذيفة من بردهي في الدقيقة 79، لتشهد الدقائق الأخيرة المزيد من المحاولات الهجومية لليفانتي، في الوقت الذي استخدم فيه الريال سلاح الهجمات المرتدة، التي أحرز من إحداها الهدف الثاني عن طريق بنزيمة في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع.

وتلقى بنزيما تمريرة بينية من رودريجو، لينفرد بالمرمى وينطلق بالكرة من منتصف الملعب حتى وصل إلى منطقة الجزاء، ووضع الكرة بسهولة في المرمى، لينهي أحلام ليفانتي في التعادل، ويطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، معلنا فوز الريال 2 / صفر.