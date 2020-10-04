قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تركيا دخلت في مجموعة خلافات حادة مع أطراف إقليمية عظمى.



وعبر «أبو الغيط» خلال حواره لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، عن توقعه بأنه لن يصل الأمر بقيادات تركيا إلى نهاية طيبة، نتيجة لتدخلاتها في شؤون بعض الدول، وصدامها الحاد مع دول أخرى.



وأشار إلى محاولة تركيا التدخل في الشأن المصري الداخلي، إضافة إلى تدخلها العسكري في سوريا والعراق وليبيا، فضلا عن تدخلها في الصدام بين أذربيجان أرمينيا، وصدامها مع اليونان وقبرص، وخلافها الأخير مع فرنسا.



