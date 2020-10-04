 بروتوكول تعاون بين كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة والتضامن الاجتماعي بجامعة بني سويف - بوابة الشروق
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بروتوكول تعاون بين كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة والتضامن الاجتماعي بجامعة بني سويف

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
حازم الخولى
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 5:14 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 5:14 م
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم 188 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، على عقد بروتوكول تعاون بين كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ومديرية التضامن الاجتماعي (إدارة شؤون الإعاقة)، وذلك من أجل تحقيق تعاون مثمر في جميع المجالات التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه بموجب هذا البروتوكول سوف توفر مديرية التضامن التدريب الميداني لطلاب الكلية داخل المؤسسات العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما سيتم التنسيق بين الطرفين في عقد الندوات التوعوية، وتوفير الأجهزة التعويضية اللازمة التي تحتاج إليها الكلية وتوعية الطلاب بما تقدمه المديرية من خدمات.

وأضاف "منصور"، أن الجامعة سوف توفر قاعدة بيانات متكاملة عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في ضوء التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة بجميع مؤسساتها بما يسهم في الوصول بالخدمات لجميع الأشخاص على مستوى المحافظة والمشاركة في كافة الفاعليات الخاصة بهم.

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