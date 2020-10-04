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أطباء ترامب يكشفون حالته الصحية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 12:14 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 12:14 ص

قال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، اليوم السبت، إن الرئيس دونالد ترامب "يبلي بلاء حسنًا"، وإن الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية.

وأضاف "ميدوز" للصحفيين، "الرئيس يبلي بلاء حسناً، يتحرك وليس طريح الفراش ويطلب المستندات من أجل مراجعتها".

وأوضح أن الأطباء سعداء جدًا بمؤشراته الحيوية، وأنه التقاه مرات عدة اليوم في أمور متنوعة.

وفي وقت سابق، غرد الرئيس الأمريكي بشأن حالته الصحية بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد، ودخل إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري في ولاية ماريلاند.

وأشاد ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بالطاقم الطبي في المستشفى، قائلًا: "بمساعدة منهم، أشعر بشكل جيد".

وقال ترامب إن تقدما هائلا جرى إحرازه خلال الأشهر الستة الأخيرة من التصدي لوباء كورونا المستجد.

ووصل ترامب إلى مستشفى "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند، السبت، لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بكوفيد-19.

وتعليقًا على الوضعي الصحي للرئيس الأمريكي، قال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، إن ترامب ليس بحاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي.

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