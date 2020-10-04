أبو الغيط: الجامعة العربية لا تفرض مواقفها على الدول

أبو الغيط: هناك دول لم تسدد حصتها في مساهمات جامعة الدول العربية منذ 20 عاما





قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن فلسفة إنشاء الجامعة تختلف عن فلسفة إنشاء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأضاف أبو الغيط، خلال حواره لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن قرارات جامعة الدول العربية لا تفرض مواقف على الدول، قائلا إنها جهاز يجمع الإرادات العربية للتنسيق فيما بينها، سواء مواقف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي هو جهاز فوقي ولديه مفوضية تجعل للقرارات صفة إلزامية، فضلًا عن عدم استطاعة أي من أعضائه أن يتخلف عن تسديد الميزانيات، وهو ما يختلف عن جامعة الدول العربية، متابعًا أن الأمم المتحدة أيضا تمنع الدولة في المشاركة في التصويت لاتخاذ القرارات إذا تأخرت مساهماتها عن عامين.

وأشار إلى أن هناك دول لم تسدد حصتها في مساهمات جامعة الدول العربية منذ 20 عامًا، موضحًا أن ميزانية الجامعة السنوية تقدر بـ60 مليون دولار.