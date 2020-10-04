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موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

عمرو فهمي
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 7:04 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 7:04 م

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة التي ستُقام مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمد هاني

خط الوسط: حسين الشحات – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – محمود عبد المنعم كهربا

خط الهجوم: أليو بادجي

ويجلس على دكة البدلاء: مروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وعلي لطفي وأليو ديانج ‏وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.‏


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