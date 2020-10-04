محمد علي خير: السادات «صنايعي» دولة والعرب الآن يفكرون بنفس رؤيته من 47 سنة

شدد الإعلامي محمد علي خير، على ضرورة الاعتراف بالهزيمة المذلة في 5 يونيو عام 1967 حتى يشعر المصريون بقوة النصر العظيم في حرب اكتوبر 1973، قائلا: «إسرائيل في 67 وصلت لحد شاطئ قناة السويس وبينها وبين القاهرة 100 كيلو فقط والطيران الإسرائيلي وصل لحد المحلة واخترقت مصر بذلك حرب أكتوبر نصرة عظيمة».

وأكد في كلمة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر ببرنامج «المصري أفندي»، على قناة «القاهرة والناس»، مساء أمس السبت، أن شجاعة الرئيس محمد أنور السادات تكمن في أنه وقع قرار الحرب وهو يعلم بكل المقاييس العسكرية، وعدم تكافؤ قوات العدو مع مصر.

وتابع: «الرئيس السادات عبقري، والعرب الآن يفكرون بنفس التفكير اللي ربنا ألهم بيه السادات من 47 سنة ومفيش حاجة اسمها حرب دائمة ومطلقة بين العدو الإسرائيلي»، مؤكدا أن «مصر الدولة الوحيدة التي استفادت من السلام لأن من جلس على كرسي الحكم رجل سياسة من الطراز الرفيع صنايعي دولة، ونجح أن يستعيد أرض مصر التي سلبت في زمن غير زمنه».