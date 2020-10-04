وفاة مصمم الأزياء كينزو تاكادا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

توفي مصمم الأزياء الياباني الفرنسي كينزو تاكادا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأحد، نقلا عن متحدث باسم المصمم.



وقال المتحدث إن تاكادا (81 عاما)، الذي والذي حول اسمه الأول إلى علامة تجارية مشهورة عالميا، توفي "يوم الأحد 4 أكتوبر في المستشفى الأمريكي في نويي سور سين" بعد إصابته بفيروس كورونا.



وكتبت دار أزياء كينزو على موقع تويتر "قصيدة لمؤسسنا": "اليوم، لا يزال تفاؤله وحماسه للحياة وكرمه من أعمدة دارنا.. سنفتقده كثيرا وسنظل نتذكره دائمًا".



ولم يكن المصمم معروفا فقط بماركات الأزياء الخاصة به، ولكن أيضا بمجموعته من العطور ومنتجات العناية بالبشرة. ولد كينزو في اليابان في 27 فبراير 1939، لكنه قضى كل حياته المهنية تقريبا في فرنسا.



وباع كينزو علامته التجارية في عام 1993 لشركة السلع الفاخرة الفرنسية "ال في ام اتش". في عام 1999، وتقاعد كينزو بالكامل من صناعة الأزياء. وبعد عشر سنوات، قام أيضا ببيع مجموعته الفنية الكبيرة بالمزاد.