قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الرسالة الصوتية المنسوبة إليه حول عدم الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية لا أساس لها من الصحة، معلقًا: «لا يمكن أن أكون قلت هذا الكلام».

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن التصريح غير حقيقي عليمًا أو فنيًا أو صحيًا، مشيرًا إلى أن الدولة ناشدت زيادة جرعات لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام.

وأوضح أن هناك مجموعة من الأطباء والمرضى الذين سيسعون للتطعيم هذا العام؛ لعدم حدوث خلط بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد، قائلًا إنه يصف هذا التطعيم لمرضى الجهاز التنفسي المزمنين.

وأشار مستشار الرئيس للصحة إلى أهمية منح لقاح الإنفلونزا الموسمية لمن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب المزمنة والكلي والمناعة ومن يحصلون على أدوية الصدر.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، 103 آلاف و575 حالة، من ضمنهم 97 ألفًا و274 حالة تم شفاؤها، و5970 حالة وفاة.