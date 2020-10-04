خالد عبدالغفار: الجامعات التكنولوجية منظور جديد يستهدف طلاب الدبلومات الفنية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات التكنولوجية منظور جديد يستهدف طلاب الدبلومات الفنية، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلاب بلغ 700 ألف.

وأضاف عبدالغفار خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الوزارة فكرت تغيير مسار حياة الطلاب بعد التخرج، موضحًا أن الجامعات التكنولوجية بها ملاعب وتكنولوجيا وطاقة جديدة.

وأشار إلى افتتاح جامعة تكنولوجية بالتعاون مع أكبر مؤسسة تعليمية بدولة كوريا ببني سويف، موضحًا أن عدد الجامعات لم يزداد بنفس قدر الزيادة السكانية منذ عام 1920.

وتابع وزير التعليم العالي: «لأول مرة الدولة تستثمر في جامعات دولية وتكنولوجية وأهلية جديدة، والتوسع في كليات الجامعات الحكومية وهو ما يمثل رئة جديدة للتعليم»، مؤكدًا أن الأمر لم يكن ليتم دون وجود دولة وقيادة سياسية تؤمن بهذا.