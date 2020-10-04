معهد روبرت كوخ: ألمانيا تسجل 2279 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الأحد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 2279 حالة إصابة جديدة في غضون يوم واحد، ليتراجع بذلك عدد الإصابات الجديدة نوعا ما مقارنة بالأيام الماضية.

جدير بالذكر أنه وفقا لخبرات سابقة يقل غالبا تسجيل أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أيام الأحد وكذلك الاثنين من كل أسبوع؛ لأنه ليس جميع مكاتب الصحة تنقل بياناتها للمعهد في العطلة الأسبوعية.

وأوضح المعهد، اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية تفشيه في ألمانيا بلغ 299237 شخصا على الأقل حتى اليوم الأحد، وزاد عدد حالات الوفاة بإجمالي حالتين منذ أمس السبت، ليبلغ إجمالها 9529 حالة.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد إعادة إنتاج الإصابة بالعدوى أمس السبت 10ر1، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 97ر0، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى لشخص آخر في المتوسط.

وكانت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أظهرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 300 ألف و27 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9531 حالة وفاة. وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 260 ألفا و916 شخصا.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 35 أسبوعا.