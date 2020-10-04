 حاكم نيو جيرسي السابق الذي ساعد ترامب في المنازلة التلفزيونية مصاب بكورونا - بوابة الشروق
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حاكم نيو جيرسي السابق الذي ساعد ترامب في المنازلة التلفزيونية مصاب بكورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 6:21 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 6:21 ص

أعلن كريس كريستي، حاكم ولاية نيو جيرسي السابق الذي ساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنازلة التلفزيونية الماضية، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال كريستي: "علمت لتوي، بنتائج الاختبار الخاص بي والمتعلق بفيروس كورونا، لقد تبين أنه إيجابي. سأبدأ اليوم في العلاج، وسأقوم بتقديم، تقرير عن حالتي إلى من يهمه الأمر".

من جانبها، قالت قناة NBC، إن كريستي كان أحد الذين ساعدوا ترامب في المنازلة التلفزيونية الأولى ضد المرشح الديمقراطي للرئاسة جوزيف بايدن، التي جرت يوم الثلاثاء في كليفلاند بولاية أوهايو.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يوم الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارته أنه يعاني من أعراض ويواصل أداء عمله، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

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