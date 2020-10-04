الإيكواس ترسل بعثة دولية إلى كوت ديفوار قبل الانتخابات الرئاسية

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، إرسال بعثة دولية من "الدبلوماسية الوقائية" إلى كوت ديفوار تبدأ مهمتها اليوم الأحد وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء، في ضوء الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 أكتوبر الجاري، والتي تنظم في مناخ متوتر.

وقالت المجموعة، التي تتخذ عاصمة نيجيريا أبوجا مقرا لها -في بيان بثه راديو (أفريقيا 1)- إن وزيرة شئون خارجية غانا أيوركور بوتشواي والتي ترأس دوريا مجلس وزراء المجموعة ستقود هذه البعثة التي تضم أيضا محمد بن شمباس الممثل الخاص للأمين العام في منطقة غرب أفريقيا ومنطقة الساحل وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والإيكواس.

وأضاف البيان أن هذه البعثة ستلتقي بمختلف الأطراف السياسية المشاركة في الانتخابات (الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني ومفوضية الانتخابات) حيث سيتعين عليها صياغة توصيات تهدف إلى السماح بإجراء انتخابات شاملة وشفافة وذات مصداقية في كوت ديفوار.

وكان "ابن شمباس" قد بدأ بالفعل مهمة لمدة أسبوع في كوت ديفوار، والتي انتهت الأحد الماضي، حيث دعا إلى انتخابات "سلمية وشاملة" في البلاد التي تشهد توترا سياسيا حادا وذلك قبل شهر من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.