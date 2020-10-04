 الأردن يسجل 891 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة - بوابة الشروق
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الأردن يسجل 891 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 5:19 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 5:19 م
أعلن وزير الصحة الأردني بحكومة تصريف الأعمال، الدكتور سعد جابر، تسجيل 891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الأردنية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أشار جابر إلى أن الحالات الجديدة منها؛ 889 حالة محلية، والباقي خارجية.

ولفت وزير الصحة الأردني إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بـ«كوفيد-19» إلى 101 في المملكة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم، بسبب فيروس كورونا، اليوم الأحد، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 35 مليون إصابة.

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