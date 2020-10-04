الشرطة الألمانية تعتقل مشتبها به بعد هجوم قرب معبد يهودي في هامبورج

ألقت الشرطة الألمانية يوم الأحد، القبض على رجل هاجم يهوديًا وأصابه إصابات خطيرة بالقرب من معبد يهودي في بلدة هامبورج، بينما كانت الجالية اليهودية تحتفل بعيد المظلة (السوكوت).



ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، وقع الحادث بعد نحو عام من هجوم شنه مسلح من اليمين المتطرف على معبد يهودي في مدينة هاله شرق البلاد في عيد الغفران (يوم كيبور) المقدس عند اليهود.



وندد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بهجوم هامبورج ووصفه بأنه معاد للسامية، حيث قال ماس في تغريدة على «تويتر»: «هذا ليس حادثا منفصلا، إنه عمل مشين معاد للسامية ويجب علينا مواجهته».



وصرح متحدث باسم الشرطة إن المهاجم (29 عاما) متهم بإلحاق أذى جسدي بالغ، مضيفًا أنه يبدو أن المهاجم يتصرف بمفرده وأنه لا يوجد أي تهديد آخر.



وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن الضحية البالغ من العمر 29 عاما، تعرض لإصابات خطيرة في الرأس وأن المهاجم كان يرتدي زيا عسكريا يشبه زي النازية الجديدة الذي كان يرتديه المهاجم في مدينة هاله.