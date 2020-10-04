 المغرب يسجل 2044 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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المغرب يسجل 2044 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

المغرب - ارشيفية
المغرب - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 8:30 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 8:30 م
أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 2044 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 133 ألفًا و272 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، اليوم الأحد، كشفت الصحة المغربية عن تسجيل 37 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2330.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 2349 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 111 ألفًا و36.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم، بسبب فيروس كورونا، اليوم الأحد، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 35 مليون إصابة.

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