الرئيس الإندونيسي يدعو إلى التوازن بين الإغلاق والاقتصاد

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إلى اتخاذ تدابير إغلاق أكثر تركيزا لمكافحة وباء كورونا، دون تعريض اقتصاد إندونيسيا لمزيد من الخطر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ويدودو قوله في بيان بثه مكتبه عبر يوتيوب، دون تقديم تفاصيل عن الخطة، إن السياسة الجديدة يجب أن تكون أكثر استهدافا وتحديدا من القيود الاجتماعية الحالية واسعة النطاق.

وقال ويدودو: "لا ينبغي اعتبار تعديل هذه السياسة انقلاب شامل.. كوفيد قضية جديدة. تواجه كل دولة مشاكل مختلفة ولديها طرق مختلفة للتعامل معها، لذلك علينا أن نواصل التكيف".

ومن المتوقع أن تعلن إندونيسيا عن أول انكماش سنوي لها في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1998 بسبب الوباء. ويصارع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا الإصابات التي قفزت حديثا إلى نحو 4 آلاف حالة يوميا.

وفي الوقت الحاضر، تفرض الحكومات الإقليمية في إندونيسيا عمليات إغلاق محلية، بموافقة من الحكومة المركزية.

ومددت العاصمة جاكرتا، التي يقطنها أكثر من 10 ملايين شخص، قيود الحركة الأكثر صرامة لمدة أسبوعين آخرين اعتبارا من 28 سبتمبر.

وحذت مقاطعة جاوة الغربية الأكثر كثافة سكانية في البلاد حذوها من خلال توسيع أوامر السيطرة في المناطق التي تشترك في الحدود مع العاصمة .

وكرر ويدودو تعهده بإيجاد توازن أفضل في التعامل مع كوفيد-19 وتحسين الاقتصاد. وأفاد بأن البلاد سوف تحافظ على التركيز على الصحة العامة، بينما أمر الوزراء بتقديم برامج متعلقة بالفيروس لتعزيز الأعمال والتوظيف.